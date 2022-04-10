Грозный, 10 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Главные задачи в Мариуполе выполнены, скоро город будет освобожден на 100%. Об этом 10 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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»Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100%, — отметил Кадыров. — В принципе, главные задачи здесь выполнены».

По его словам, в городе «остались лишь недобитые горстки бандеровцев».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что многие жители России едут в республику, чтобы встать в ряды добровольцев, освобождающих Донбасс от неонацистов.