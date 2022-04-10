Киев, 10 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали своего визита в Киев (Украина). Информацию об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Stemoc Борис Джонсон

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Известно, что премьер-министр Британии добирался в украинскую столицу тайно на поезде из Польши. О прибытии Джонсона в Киев журналисты не знали, однако позднее сам политик опубликовал ролик, в котором рассказал о путешествии на «фантастическом» украинском поезде.

Ранее появилась информация о прибытии Бориса Джонсона в Киев. Целью визита политика стала встреча с Владимиром Зеленским.