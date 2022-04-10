Мариуполь, ДНР, 10 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Государственный флаг Российской Федерации поднят над администрацией Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), где продолжается зачистка города от украинских нацистов. Об этом 10 апреля сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Флаг России

Также к сообщению прикреплены фотографии и видео, на которых запечатлен флаг России, развевающийся над зданием городской администрации Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск с применением артиллерийского орудия.