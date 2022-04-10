Вашингтон, 10 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Самолёты российских олигархов находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и им будет сложно покинуть арабскую страну из-за санкций против РФ. Об этом 10 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

(сс) Maklay62 Самолет

Отмечается, что миллиардеры из России направили свои бизнес-джеты в ОАЭ, так как эта страна не ввела антироссийские санкции, однако из-за последних они не могут вылететь из аэропорта в Дубае.

Также уточняется, что, по данным издания, в Дубае был замечен частный российский самолёт — Boeing 787 Dreamliner миллиардера Романа Абрамовича, приобретенный за $250 млн и оснащенный на не менее чем $100 млн.

Кроме того, утверждается, что там же находится Gulfstream G650ER, возможно, используемый председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым, самолёт Embraer S/A, который издание связывает с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым и Bombardier BD700 Global Express, как предполагается, связанный с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Помимо этого, указывается, что по состоянию на 6 апреля в Дубае находились 30 ранее базировавшихся в России самолётов и добавляется, что еще несколько из них якобы были замечены на стоянках аэропортов Стамбула и Тбилиси.

При этом издание добавляет, что из-за антироссийских санкций Запада стоящим в Дубае самолётам российских олигархов будет сложно покинуть ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в латвийском Вентспилсе из-за введения ЕС антироссийских санкций возникла угроза безопасному хранению жидкого аммиака.