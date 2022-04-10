Генуя, Италия, , 15:29 — REGNUM 10 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Дженоа» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел поражение от римского «Лацио». Основное время встречи завершилось со счетом 1:4.

Чиро Иммобиле Clément Bucco-Lechat

Забитыми мячами в составе «Лацио» отметились Адам Марушич (31' Лукас Лейва) и Чиро Иммобиле (45+1' Мануэль Ладзари, 63', 76' Педро). На 68-й минуте испанский защитник римского клуба Патрик Габаррон срезал мяч в свои ворота.

Статистика матча («Дженоа"/ «Лацио»)

Удары 16/17

Удары в створ 5/11

Владение 43%/57%

Угловые 3/6

Нарушения 7/8

Составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Васкес (Кришито, 65'), Хефти, Максимович, Эстигор, Амири (Гюдмюндссон, 82'), Мелегони (Йебоа, 65'), Бадель (Френдруп, 74'), Портанова (Экубан, 46'), Гальдамес, Пикколи.

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ладзари (Хюсай, 83'), Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди, 54'), Альберто (Башич, 72'), Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Педро, 72').

«Лацио», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 22-мя очками остался на восемнадцатой позиции в зоне вылета.