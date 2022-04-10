Москва, 10 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Новые сведения о преступлениях украинских нацистов против мирного населения поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«По информации Министерства обороны Российской Федерации, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Харькове оставшееся в городе местное население было запугано киевскими боевиками, открывавшими огонь на поражение по мирным гражданам, которые покинули свои убежища в поисках продуктов питания.

Кроме того, отмечается, что в Авдеевке украинские нацисты подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами, для чего боевики заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу войск Донецкой Народной Республики.

Помимо того, указывается, что в Краматорске украинские военные оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, принуждая при этом мирных жителей под угрозой расстрела строить данные фортификационные сооружения.

«Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.