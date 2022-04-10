Красногорск, 10 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик, сообщает 10 апреля пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы РФ

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«По поручению Министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!» — заявил Булгаков в ходе награждения военнослужащих.

Военнослужащим вручены Ордена «Мужества» и медали «За отвагу». Ранее соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. В госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры, в том числе более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.