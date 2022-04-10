Цхинвал, 10 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. По состоянию на 12:00 мск явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 31,2%. Об этом 10 апреля рассказал журналистам представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Чочиев.

Флаг Южной Осетии

«Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 12:00 мск — 31,2%», — сказал он.

При этом на выборах президента Южной Осетии в республике открыты 72 избирательных участка, один в Москве, два во Владикавказе и еще один — в Сухуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выборы президента стартовали в Южной Осетии в 08:00 (совпадает с мск), как в республике, так и за ее пределами.