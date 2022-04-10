* запрещённая в России организация

Москва, 10 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Штаб и место базирования украинского националистического батальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в ночь на 10 марта российскими высокоточными ракетами морского базирования. Об этом 10 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он, добавив, что на днях в уничтоженный штаб украинских нацистов прибыло пополнение из иностранных наемников.

Кроме этого, Конашенков добавил, что российскими Вооружёнными силами также были уничтожены в Николаевской и Харьковской областях комплексы ПВО С-300 киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна привержена соблюдению конвенции Монтрё и не станет пускать в Черное море ВМС НАТО под предлогом борьбы с минной опасностью.