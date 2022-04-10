Азов, Ростовская область, 10 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области жертвой телефонных аферистов стала 56-летняя жительница Азова. Вместо заработка она лишилась 3,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МВД России 10 апреля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Заявительница ответила на звонок с неизвестного номера и ответила согласием на предложение мнимого сотрудника одной из инвестиционных компаний вложить сбережения в проведение валютных операций на биржевых площадках. Женщину убедили открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Однако вместо прибыли азовчанка лишилась более 3,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.