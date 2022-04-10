Киев, 10 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. США умалчивают о своих проектах в биолабораториях на Украине, и «подобная скрытность — еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона». Об этом заявил в интервью RT начальник российских войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

Youtube.com канал NunnLugarCTR Оборудование в одной из биолабораторий

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Минобороны РФ на основе документов из украинских лабораторий ранее уже рассказало о соглашении между властями США и Украины на сумму в $32 млн.

Кроме того, с санкции правительства США вопреки своим обязательствам допускают проведение работ в области биологического оружия. Пример — разработка БПЛА для распространения в воздухе зараженных насекомых.

В патенте указано, что с его помощью «войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США», отметил Кириллов.

«Благодаря спецоперации войск РФ мировое сообщество получило доступ к информации о финансируемых США биологических исследованиях, проводимых на территории Украины», — добавил генерал-майор.

Согласно документам, в 30 лабораториях 14 населённых пунктов страны изучали возбудителей особо опасных инфекций, а пристальное внимание уделяли экономически значимым болезням — африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц.