Луганск, 10 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сайт Народной милиции ЛНР и коммутационные узлы, передающие трафик в Россию, подверглись серии кибератак из США. 10 апреля об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Twimg.com Хакер

В сообщении говорится, что серия атак на сайт Народной милиции ЛНР оказалась неудачной и не принесла результатов, на которые рассчитывали хакеры. После этого киберпреступники начали атаковать коммутационные узлы передачи трафика в Россию и другие страны.

«Для этого необходимы колоссальные мощности, несравнимые с ресурсами отдельно взятой хакерской группировки или даже корпорации», — подчеркнули в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что DDOS-атака на узлы передачи данных проводилась с помощью заражённых компьютеров на территории США. Общая мощность бот-нета (сети заражённых вирусом компьютеров, использующихся для кибератаки) оценивается в 455 млн устройств.

Всего с 15 февраля 2022 года специалистами информационной безопасности НМ ЛНР было предотвращено 38 атак. Кибератаки были направлены на систему управления, базы данных и сервера хостинг-провайдеров.