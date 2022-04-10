Красный Яр, Астраханская область, 10 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Патриотический велопробег в поддержку российской армии и в преддверии 77-летия Великой Победы состоялся в Красном Яру Астраханской области 9 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области Патриотический велопробег

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Участниками велопробега стали преподаватели и школьники Красноярской СОШ №1, всего более 50 человек. Они проехали по улицам райцентра с флагами России, также школьники привели в порядок территорию КСОШ №1 в рамках Всероссийского субботника.

«Сегодня мы помимо велопробега запускаем «Вахту памяти». Весь апрель и май будут проходить такие акции, как «Цветок Победы», «Георгиевская лента» и ряд внеклассных занятий. Идёт подготовка к участию в «Бессмертном полке», — сказал директор КСОШ №1 Константин Вереин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации Украины. В марте — апреле в городах России проходят массовые акции в поддержку российских военных и решение президента.