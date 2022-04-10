Москва, 10 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлён момент удара ракетами «Калибр» с фрегата Черноморского флота ВМФ России по объектам киевских боевиков, опубликовало 10 апреля Минобороны РФ.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

«Экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ», — говорится в описании к видео.

Также на записи запечатлён запуск четырех ракет «Калибр» из пусковой установки российского фрегата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский, Петровский, Ленинский районы Донецка были обесточены в результате обстрела о стороны ВСУ.