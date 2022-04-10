Москва, 10 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Росатом» подтвердила возвращение в Россию четырех своих сотрудников, которые ранее удерживались Украиной. Об этом 10 апреля рассказал журналистам официальный представитель госкорпорации.

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«Мы подтверждаем возвращение и благодарны всем, кто участвовал в освобождении наших коллег», — сказал он.

Также представитель Росатома отметил, что в госкорпорации рассчитывают, что указанные сотрудники вернутся в свой коллектив после отдыха и восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила факт проведения очередного обмена пленными между Россией и Украиной.