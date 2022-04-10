Киев, 10 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 86 военных объектов Украины. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Среди них: 2 пункта управления, 3 склада горючего, 2 склада боеприпасов, 3 установки реактивных систем залпового огня, 49 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Также российскими средствами ПВО в районах н. п. Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Курахово, Веселое сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов.