Киев, 10 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах н. п. Ольхатовка, Авдеевка, Новая Астрахань, Курахово, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также в течение ночи в н. п. Звонецкое Днепропетровской области ракетами морского базирования уничтожены штаб нацбатальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).