* запрещённая в России организация

Киев, 10 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В течение ночи в н. п. Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования нацбатальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Также высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских ЗРК С-300.