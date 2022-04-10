Воронеж, 10 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в результате автоаварии в Ольховатском районе Воронежской области 9 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 03:40 на 3 км автодороги «Большие Базы-Красный Курган-Родина Героя». По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi L-200, житель Московской области, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения для конкретных дорожных условий, в результате автомобиль съехал с дороги.

В результате аварии травмы получили сам водитель, а также его пассажиры, 76-летние мужчина и женщина.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области произошло 82 автоаварии, травмы получили четыре человека.