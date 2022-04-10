Белград, 10 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. За понимание позиции Сербии в вопросе о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека (СПЧ), по которому сербская сторона проголосовала за, поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 апреля на брифинге президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России. И даже не так. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша», — сказал он.

Кроме того, Вучич добавил, что он как президент обязан защищать Сербию и потому готов вынести любую критику для того, чтобы сербский народ мог высоко нести голову, а также свои гордость и достоинство.

Отметим, 7 апреля Сербия проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за событий на Украине, на что Москва прекратила свои полномочия в СПЧ. Позднее Вучич заявил, что Белград голосовал за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций против самой Сербии и в первую очередь в отношении поставок нефти в страну