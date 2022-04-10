Рубежное, ЛНР, 10 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Корректировщиков артиллерии киевских боевиков обнаружили при зачистке в населенном пункте Рубежное войска Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что украинские нацисты забаррикадировались в одной из квартир и один из них пытался взорвать гранату, однако был быстро обезврежен.

Также в квартире были найдены оружие, станки для его изготовления, а также символика США и киевских нацбатальонов.

При этом окна занятого украинскими нацистами дома выходят на площадь, на которой происходит выдача гуманитарной помощи и собираются для эвакуации мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, применив 343 единицы различных боеприпасов, в результате чего был ранен 31 мирный житель.