Варшава, 10 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В течение ближайших месяцев Польша запретит поставки российских газа и угля. Об этом 10 апреля заявил заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский в интервью газете Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Как отметил Шинковский, ранее польские власти сообщали о том, что они готовы к введению немедленного эмбарго на энергоресурсы из России.

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал он.

При этом замглавы МИД Польши признал, что такое решение не сможет оказать значительного влияния на экономику России и добавил, что такое эмбарго будет иметь смысл только при совместном его введении странами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что в существующей ситуации реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар.