Москва, 10 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлено уничтожение БТР украинских вооруженных формирований ударом российского беспилотного летательного аппарата, опубликовало 10 апреля Минобороны РФ.

Беспилотник

На запечатленных кадрах видно, как беспилотник ВС РФ с большой высоты наводится на БТР киевских боевиков и поражает его высокоточным боеприпасом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР с применением миномета 120 мм.