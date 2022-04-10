Цхинвал, 10 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Выборы президента стартовали в Южной Осетии в 08:00 (совпадает с мск), в республике и за ее пределами открылись 76 избирательных участков.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

На пост руководителя республики претендуют 5 кандидатов: действующий глава государства Анатолий Бибилов, депутат Гарри Мулдаров, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, вице-спикер парламента Александр Плиев.

По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы порядка 600 правоохранителей.

Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в I туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.