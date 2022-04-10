Вашингтон, 10 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, американские ядерные силы являются самыми сильными в мире, благодаря сделанным при его правлении преобразованиям. Он заявил об этом 9 апреля в ходе выступления на митинге сторонников в штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы», — сказал Трамп.

Также бывший американский лидер добавил, что, как он считает, президенту России Владимиру Путину «не следует об этом говорить».

При этом он отметил, что ранее у США были ядерные вооружения возрастом более 40 лет и «никто даже не знал, что они работают», однако во время нахождения у власти Трампа американский ядерный потенциал был «отремонтирован и перестроен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден спровоцировал рост цен на бензин, газ и продукты в стране ещё до событий на Украине.