Екатеринбург, 10 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург грузовик «Мерседес Бенц» насмерть сбил человека. Об этом сообщшает областное Управление ГИБДД.

ДТП

Установлено, что вечером 8 апреля на 261-м километре магистрали один из находившихся в машине «УАЗ-Патриот» вышел из автомобиля и затем перешёл на другую сторону дороги. А когда возвращался, то попал под колёса.

Водитель грузовика пояснил, что заметил пешехода, но не успел избежать наезда. Проводится проверка по факту аварии.