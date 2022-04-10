Берлин, 10 апреля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Зависимость Германии от российского газа будет продолжаться как минимум два года. Такое заявление сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, 10 апреля пишет издание Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению экономиста, невозможно долго поддерживать миллиардными дотациями и краткосрочной работой целые отрасли в экономике страны. Зависимость Германии от российского газа, как утверждает специалист, продолжится ещё минимум два года. Сжиженным газом, который будет поставляться из других частей мира, можно будет заменить только треть от общей части необходимого стране количества.

Подчёркивается, что введение эмбарго на поставки российского газа приведёт к остановке ряда крупных компаний и даже секторов экономики.

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