Токио, 10 апреля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Проведение новых клинических испытаний лекарственных препаратов в России приостановил японский фармацевтический концерн Takeda Pharmaceutical. Об этом 10 апреля сообщило издание Nikkei.

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Также прекращаются новые инвестиции в РФ, но поставки лекарственных препаратов и уже стартовавшие клинические исследования будут продолжены. Такое решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины в связи с санкционными мерами в отношении России.

Отмечается, что хотя антироссийские санкции не затронули фармацевтический бизнес, но из-за ограничений были нарушены логистические связи и возникли трудности с проведением транзакций.

Набор новых пациентов для проведения клинических испытаний в России и на Украине прекратила и японская фармацевтическая компания Astellas Pharma. Согласно информации, представленной в докладе японского Института исследований фармацевтической промышленности, тенденция к прекращению клинических испытаний лекарств в России может отрицательно сказаться на разработке выпуске новых препаратов. Россия в 2019 году занимала 11 место в мире по количеству международных клинических испытаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу в Японии санкционных мер в отношении трёх белорусских банков.