Москва, 10 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Очередная попытка киевского режима вывезти из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) – в это раз кораблем – потерпела крах. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

По его словам за руководством «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили сухогруз «АПАЧИ», который попытался зайти в порт Мариуполя в тёмное время суток вечером 8 апреля. Как пояснил Конашенков, корабль не ответил на требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь и продолжил двигаться в направлении порта Мариуполь.

«Предупредительная артиллерийская стрельба не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», — рассказал Конашенков.

По сухогрузу открыли огонь, там начался пожар и «АПАЧИ» лёг в дрейф. После этого его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями, попросил прекратить огонь и согласился выполнять все требования российских моряков.

По словам Конашенкова, никто не пострадал, судно конвоируют в порт Ейск вместе с людьми на борту.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 апреля под Мариуполем были сбиты два украинских военных вертолета Ми-8, которые должны были эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).