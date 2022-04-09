Берлин, 10 апреля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Запрос о поставке 100 самоходных гаубиц направило Германии правительство Украины. Об этом 9 апреля сообщила газета Welt am Sonntag.

Ralf Dillenburger Немецкое САУ Panzerhaubitze 2000 на Ближнем Востоке

По плану, предложенному властями Киева, Германия может поставить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на общую сумму €1,7 млрд, а также запасные части к ним и учебный комплект. При этом немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann нужно будет взамен поставленных Украине гаубиц произвести новые для Германии.

По плану, первая партия военной техники может быть отправлена киевским властям через 30 месяцев после подписания соответствующего соглашения. Соответственно, украинские власти получат технику не ранее второго полугодия 2024 года. Полностью поставка может быть завершена в 2027 году.

Представители компании Krauss-Maffei Wegmann и Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отказались от комментариев по поводу возможного соглашения о поставке военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны ряда высокопоставленных чиновников, отложил окончательное решение вопроса поставок Украине от Германии современных боевых танков.