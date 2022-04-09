Москва, 10 апреля, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Российские компании ищут альтернативу доллару и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию российских банков о резком росте остатков на счетах юридических лиц в юанях.

Elec4.co.kr Юань

«Из-за санкций, которые направлены на исключение РФ из западной финансовой системы, российские компании начинают искать альтернативу доллару и евро, — сказала Скрыль. — Россия и Китай одновременно находятся под санкционным давлением, поэтому уже давно часть сделок между странами проводится в юанях, чтобы ослабить влияние доллара на рынке. В свете последних событий, когда торговые потоки трансформируются с запада на восток, объём сделок в юанях будет только возрастать. Это создаст дополнительный спрос на китайскую денежную единицу, что непременно повысит ее стоимость».

Как подчеркнула Скрыль, доверие к доллару в настоящее время подорвано введением беспрецедентных санкций, поэтому многие страны рассматривают вопрос отказа от американской валюты в международных расчётах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что дедолларизация трансформирует мировую платежную систему.