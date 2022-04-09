Лондон, 9 апреля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Писатель из Великобритании Гарри Паттерсон (издавался под псевдонимом Джек Хиггинс) умер в своём доме на острове Джерси. Ему было 92 года, сообщило 9 апреля издательство HarperCollins.

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Джек Хиггинс — автор 85 произведений, которые переведены на 55 языков. Написанный в 1975 году роман «Орёл приземлился» купили более 50 млн раз, тогда писатель стал известен во всём мире. Книга была экранизирована режиссером Джоном Стерджесом.

Популярны также романы Хиггинса «Отходная молитва», «Ангел смерти» и «День расплаты». Последней книгой писателя стал «Полуночный колокол», написанный в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на 93-м году жизни скончался писатель Юз Алешковский.