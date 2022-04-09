Прага, 9 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова собирается обсудить с шефом Пентагона Ллойдом Остином вопрос использования чешских военных баз вооруженными силами США. Об этом Чернохова заявила порталу DenikN.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«В рамках этих двусторонних переговоров хочу открыть и эту тему», — заявила она.

Чешский министр обороны добавила, что Чехия могла бы предоставить США свои военные базы по примеру Словакии. При этом какие-либо детали о предстоящих переговорах Чернохова предоставлять отказалась. Она лишь отметила, что Прага заинтересована в заключении соответствующего соглашения с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Словакия и США договорились о военном сотрудничестве. Соединенные Штаты пообещали вложить $100 млн в модернизацию словацкой военной инфраструктуры. В свою очередь, Словакия предоставила два военных аэродрома для использования вооруженным силам США.