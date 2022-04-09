Мадрид, , 21:24 — REGNUM 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 31-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Реал» (расстановка 4−3-3): Тибо Куртуа — Марсело, Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес — Эдуардо Камавинга, Каземиро, Федерико Вальверде — Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

Запасные: Даниэль Карвахаль, Начо, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Андрей Лунин, Гарет Бейл, Дани Себальос, Диего Альтубе.

«Хетафе» (расстановка 5−3-2): Давид Сория — Джене Доканам, Хорхе Куэнка, Матиас Оливейра, Дамиан Суарес, Стефан Митрович — Неманья Максимович, Карлес Аленья, Гонсало Вильяр — Энес Унал, Борха Майораль.

Запасные: Рубен Яньес, Эрик Кабако, Гастон Альварес, Флорентину Луиш, Витоло, Сандро Рамирес, Окай Йокушлу, Хуан Иглесиас, Оскар Родригес, Диего Конде.

В последний раз «Хетафе» и «Реал» играли межу собой 2 января 2022 года в матче 19-го тура чемпионата Испании. Тот матч завершился минимальной победой «Хетафе» со счетом 1:0 благодаря голу Энеса Унала на девятой минуте встречи.