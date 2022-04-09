Кальяри, Италия, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» футбольный клуб «Кальяри» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Бригада арбитров: Даниэле Киффи | Алессандро Джаллатини | Фабиан Прети | Антонио Санторо | Паоло Валери.

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Алессио Краньо, Джорджо Альтаре, Андреа Карбони, Маттео Ловато, Рэзван Марин, Рауль Белланова, Алессандро Бейола, Харамбос Ликояннис, Далберт, Жоау Педро, Леандро Паволетти.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Лука Пеллегрини, Данило, Артур, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Денис Закариа, Пауло Дибала, Душан Влахович.

На данный момент «Ювентус» с семнадцатью победами и 59-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри», набрав 25 очков, идет на семнадцатой строчке.