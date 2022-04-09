Киев, 9 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Великобритания намерена поставить Киеву противокорабельные ракетные комплексы, а также бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам встречи главы британского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что таким образом Лондон намерен оказать помощь Киеву в борьбе с Россией. При этом указывается, что вышеупомянутые вооружения будут оправлены в дополнение к военной помощи общей суммой 100 млн фунтов стерлингов, отправленной недавно на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Предполагалось, что глава британского правительства приехал, чтобы выяснить потребности Киева в вооружениях.