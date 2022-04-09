Мюнхен, Германия, 9 апреля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала минимальную победу над «Аугсбургом». Игра, проходившая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», завершился со счетом 1:0.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Единственный мяч на 82-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 33-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски. В текущем сезоне на счету нападающего 32 забитых мяча и 1 результативная передача в 29-ти турах чемпионата Германии.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Омар Ричардс (Альфонсо Дэвис, 57'), Бенжамен Павар, Танги Ньянзу Куасси, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 57'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 46'), Лерой Сане (Кингсли Коман, 65'), Томас Мюллер (Йосип Станишич, 90'), Роберт Левандовски.

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Роберт Гумны (Рафаэл Фрамбергер, 64'), Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Яго Амарал Бордучи, Арне Майер (Ян Моравек, 64'), Рубен Варгас (Рикардо Пепи, 56'), Даниэль Калиджури, Никлас Дорш, Андре Хан (Михаэль Грегоритч, 78'), Флориан Нидерлехнер (Анди Зекири, 56').

«Бавария», одержав 22-ю победу в сезоне и набрав 69 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 32-мя очками остался на четырнадцатой строчке.