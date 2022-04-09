Киев, 9 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев начался с встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об это написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководитель офиса украинского лидера Андрей Сибига.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киеве начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания — лидер в оборонной поддержке Украины», — отметил он.

Предполагается, что цель визита Бориса Джонсона — узнать, что нужно Украине от Великобритании в связи с ростом напряжения в отношениях с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию по защите республик Донбасса, установлению мира, денацификации и демилитаризации Украины.