Лондон, , 17:38 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Брайтоном». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Александр Ляказетт Chensiyuan

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Соареш, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Альберт-Мбойо Локонга, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Люис Данк, Жоэль Вельтман, Ив Биссума, Энок Мвепу, Алексис МакАллистер, Паскаль Гросс, Мойсес Кайседо, Леандро Троссард, Дэнни Уэлбек.

В текущем сезоне на счету 30-летнего французского нападающего Александр Ляказетта четыре забитых мяча и семь результативных передач в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22.