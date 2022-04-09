Калуга, 9 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Боровском районе Калужской области установлен гражданин, который в общественном месте разместил информацию, дискредитирующую использование Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 9 апреля сообщили корреспондентуИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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В отношении мужчины сотрудниками полиции был составлен административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, подчеркнули в полиции.