Варшава, 9 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Свои отношения с Венгрией из-за позиции последней по ситуации на Украине намерены заморозить власти Польши. Об этом 9 апреля заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский в интервью радиостанции Radio Plus.

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

По словам Качиньского, он отрицательно относится к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по ситуации на Украине.

«Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу», — сказал он.

Также польский вице-премьер отметил, что, по его мнению, глава венгерского правительства хочет принять участие в урегулировании ситуации с Украиной, однако это, как считает Качиньский, «совершенно тупиковый путь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что странами – гарантами безопасности Украины могут стать также и Индия с Китаем.