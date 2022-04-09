Москва, 9 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Свою квартиру в центре Москвы, стоимость которой составляет порядка $10,3 млн, продала телеведущая Ксения Собчак. Об этом 8 апреля сообщил телеканал «Рен ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Уточняется, что на момент продажи цена квартиры телеведущей, которая, по данным источника, находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники, составляла порядка 1 млрд рублей, однако на фоне снижения курса доллара сейчас она стоит 784,8 млн рублей.

Также указывается, что вместе с квартирой неизвестный покупатель получил два места для автомобилей в этом жилом комплексе, которые также ранее принадлежали Собчак.

Кроме того, добавляется, что официально жилплощадь была зарегистрирована на Собчак только 25 февраля 2022 года, так как, по словам источника телеканала, это позволяло ей не платить налоги на квартиру.

Отметим, в 2019 году стало известно, что телеведущая приобрела названную недвижимость на этапе строительства за 300 млн рублей.