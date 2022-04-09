Новосибирск, 9 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области в конце апреля состоится первая Стратегической конференции «ИмпортонеZависимость». Её участники обсудят ключевые вопросы технологического и цифрового суверенитета России, сообщили в правительстве региона.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

В мероприятии будут участвовать около 300 человек – руководители федеральных и региональных органов власти, IT-руководители регионов и крупных компаний, представители промышленности, научного и экспертного сообществ.

Ожидается, что конференция, которая пройдёт 27–28 апреля 2022 года, «позволит сформировать стратегии по обеспечению подлинного суверенитета России в сфере технологий и цифрового развития».