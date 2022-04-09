Новосибирск, 9 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Уже в конце существования Советского Союза раздавались антисоветские угрозы. Об этом во время открытого урока истории «Россия и Украина: один народ, две страны» заявил заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров,

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Украина имеет очень сложную историю, противоречивую, многоэтапную. Уже в конце существования Советского Союза раздавались антисоветские угрозы, призывы. Заявления о том, что Украина имеет свой исторический, политический путь и никогда не была с Россией, а была присоединена к ней искусственно», — сказал Панфёров.

Он уверен, что «многое было сделано Западом для того, чтобы ростки антирусских настроений, неприятия всего русского росли и расцветали пышным цветом».