Москва, 9 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Новые документы, свидетельствующие о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после её окончания, обнародованы на сайте Минобороны (МО) России в мультимедийном разделе «Архивы помнят всё…».

Жертвы Волынской резни. 1943

В обнародованных материалах описаны методы пропаганды ненависти и конкретные случаи этнических чисток с участием группировок бандеровцев.

Кроме того, в сообщении МО РФ отмечается, что, оказавшись в глубоком тылу ушедшей на запад Красной армии, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства, а также продолжали вести свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.

Также в архивных документах содержатся описания преступлений, которые были совершены украинскими националистами на территории УССР и других государств. При этом, как указывают историки, звериная жестокость бандеровцев была продиктована стремлением выслужиться перед гитлеровцами.

«Националисты проводили массовое истребление польского, еврейского населения, а также украинцев, не сочувствовавших националистам. Арестованный бандеровец Васюк Иван Николаевич показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападения на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др., в которых уничтожил около 1,5 тыс. жителей», — указывается в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 года.

Помимо этого, в докладной записке члена Военного совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандеровцев рассказывается, как бандиты издевались над телами своих жертв после смерти.

«Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши — отрезаны. У лейтенанта т. Мартынюк живот разрезан и отрублены кисти рук. Ст. сержант Сидоров и один красноармеец были полусожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении», — описывается в одном из документов последствия нападения бандеровцев на автомобиль с красноармейцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку 4 мины калибра 120 мм.