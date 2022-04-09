Воронеж, , 12:33 — REGNUM Весенняя посевная кампания началась в шести районах Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

На данный момент в Богучарском, Верхнемамонском, Калачеевском, Кантемировском, Петропавловском и Россошанском районах засеяно восемь тысяч гектаров — преимущественно ячменём, а также пшеницей и овсом. В общей сложности в этом году в Воронежской области под яровые культуры выделено 2,7 млн гектаров.

«Площадь сахарной свеклы увеличим с 118 тыс. га до 128 тыс. га, сои с 194 тыс. га до 200 тыс. га. Также будут расширены площади картофеля и других овощей на полтысячи гектаров», — прокомментировал Александр Гусев.

В целом регион готов к проведению посевной — сформирован необходимый запас удобрений, семенного материала. В регионе нет проблем с поставками семян из-за рубеж. При этом в области есть 22 собственных семеноводческих хозяйства, пять семенных заводов, работают НИИ и опытные станции.