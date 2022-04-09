Одинцово, Московская область, 9 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Певица Виктория Дайнеко встретилась в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира» с участниками спецоперации Вооруженных Сил (ВС) по денацификации Украины в филиале Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) им. А.А. Вишневского в Одинцово. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Отмечается, что данная акция была организована Главным военно-политическим управлением России.

«Спасибо вам большое за вашу отвагу, ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение», — обратилась к участникам спецоперации ВС РФ певица со сцены.

При этом ранее в беседе с журналистами Дайнеко отметила, что с удовольствием приедет оказать поддержку и в другие госпитали, если возникнет такая необходимость, а также важность выступления артистов для скорейшего выздоровления военнослужащих.

«Я считаю, что чем больше бы артистов приезжало, чем больше поддерживало, тем приятнее было бы людям», — отметила актриса.

В то же время, певица творческую эстафету приняла у народного артиста РФ Александра Розенбаума, заслуженного артиста РФ Юрия Гальцева, актера театра и кино Андрея Зиброва, также выступивших 7 апреля в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге перед участниками спецоперации ВС РФ.

Отметим, социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» проводится с целью поддержки российский военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военных навещают известные деятели культуры, науки, спорта и образования.