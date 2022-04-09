Москва, 9 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве на уровне ведомств подписал глава МВД России Владимир Колокольцев со своими коллегами из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Алексеем Диким и Игорем Корнетом. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба российского МВД.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что от МВД ДНР соглашение подписал глава указанного ведомства генерал-полковник полиции Алексей Дикий, а от МВД ЛНР – глава названного ведомства этой республики генерал-майор полиции Игорь Корнет.

Кроме того, отмечается, что в результате этого было положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в борьбе с преступностью, а также в вопросах охраны общественного порядка и защиты прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли ДНР, применив 236 единиц различных боеприпасов, в результате были ранены 30 мирных жителей.

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