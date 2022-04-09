Москва, , 09:52 — REGNUM Следующими этапами создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) станут защита эскизного проекта, разработка конструкторской документации и создание модулей. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

Перспективы дальнейшего использования Международной космической станции и создания отечественной станции обсуждались в ходе заседания Наблюдательного совета Роскосмоса 8 апреля. Заседание прошло под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

«По результатам обсуждения было принято решение после защиты эскизного проекта РОСС приступить к разработке конструкторской документации и созданию её модулей», — сообщили в Роскосмосе.

Юрий Борисов заявил о возможности создания новой отечественной орбитальной станции в апреле 2021 года. Необходимость этого решения объясняется износом основных модулей МКС.

Проект РОСС разрабатывает специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Ожидается, что первым элементом новой станции станет научно-энергетический модуль, первоначально разрабатывавшийся для МКС.

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