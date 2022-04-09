Москва, 9 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Рынок новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в марте 2022 года снизился на 21% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Дмитрий Панкратов Автомобиль GAZel-NEXT

В марте 2022 года жители России приобрели 8,8 тыс. новых малотоннажных грузовых автомобилей. Снижение продаж на 21% в сравнении с мартом предыдущего года объясняется приостановкой поставок в Россию автомобилей некоторых марок, а также сбоями в поставках комплектующих на российские заводы.

Лидером рынка автомобилей LCV по итогам марта осталась «Группа ГАЗ» с 3815 проданными авто. В тройку крупнейших поставщиков также вошли УАЗ (1218 шт.) и Ford (1210 шт.). Замкнули пятёрку самых популярных марок Lada (1147 шт.) и Peugeot (296 шт.).

Самой популярной моделью рынка остаётся ГАЗель NEXT, на которую приходится около четверти об общего объёма продаж авто этого сегмента. В тройку лидеров среди моделей также входят Ford Transit и Lada Largus VU.